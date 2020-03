Kvůli koronaviru hrozí pokles HDP, trpí cestovní ruch a burzy

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) na začátku března zhoršila výhled růstu globální ekonomiky na letošní rok na 2,4 procenta, dosud počítala s růstem o 2,9 procenta. V mimořádné zprávě kvůli dopadům koronaviru také uvedla, že pokud se šíření epidemie nepodaří dostat rychle pod kontrolu, může ekonomika v prvním čtvrtletí zaznamenat i pokles. To by bylo poprvé od světové finanční krize před více než deseti lety.

Světová banka (SB) předpokládá, že pokračující šíření nového typu koronaviru by mohlo snížit hodnotu hrubého domácího produktu (HDP) celého světa asi o pět procent. Pro srovnání - u pandemie, kterou Světová zdravotnická organizace (WHO) vyhlásila v červnu 2009 kvůli takzvané prasečí chřipce, viru A(H1N1) a která si vyžádala 18 500 obětí, to bylo podle SB půl procenta. Podle propočtů agentury Bloomberg by nový koronavirus mohl světovou ekonomiku přijít až na 2,7 bilionu dolarů (přes 60 bilionů Kč). To je například ekvivalent HDP Británie.