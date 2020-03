Kvůli koronaviru budou vězni online

Tak vypadá pilotní projekt „videonávštěv“, který se ještě před vypuknutím nebezpečné nemoci rozjel v šesti českých věznicích. Právo nyní zjistilo, že se ho Vězeňská služba ČR snaží rozšířit i do ostatních zařízení.

Vězni by tak měli alespoň nějakou možnost komunikace s rodinnými příslušníky. Teď nemají nárok na osobní návštěvy, které za normálních okolností mohou trvat až tři hodiny měsíčně, přičemž přijít zvenku mohou až čtyři lidé.

„Kvůli plošnému zákazu návštěv a vzniklé situaci chystáme nějaké kompenzace. Toto by měla být jedna z možností. Probíhá nákup a instalace zařízení do všech věznic,“ potvrdila Právu mluvčí Vězeňské služby ČR Petra Kučerová.

Vězňů se kvůli šíření zákeřné nemoci týkají i další kompenzace. S rodinami mohou třeba častěji telefonovat než původních zhruba dvacet minut denně, změnil se také systém balíků od příbuzných, kterých by vězni nyní mohli dostávat víc než jen zákonem dané dva ročně.

Do věznic se v současnosti kromě zaměstnanců dostanou jen advokáti. Ti ale mají za klienty jezdit jen v nejnutnějších případech a pouze v případě, že jsou zcela zdraví. Věznice v Brně a Liberci také rozjely projekt, kdy umožňují videokonference mezi právníky a jejich klienty.

„Je to záležitost, která může advokátům ušetřit čas, a současná situace může znamenat, že tuto možnost budou využívat mnohem víc. Tento projekt je na začátku,“ uvedla Kučerová. Jedním z advokátů, který si to vyzkoušel, byl Tomáš Sokol. Ten byl rád, že tak do věznice v nynější situaci nemusel osobně. „Mám klientku a s tou se naštěstí můžu domluvit tímto způsobem,“ řekl Právu Sokol.