Koronavirus zabíjí v domovech důchodců po celé Evropě

Nejhorší je situace v oblasti Grand-Est u hranic s Německem, kde zasáhla epidemie dvě třetiny domovů pro seniory a zemřelo v nich 570 lidí. Ředitel jednoho zařízení v Bas Rhinu ale řekl, že není jasné, ve kterých případech důchodce zabil přímo virus, a kdy k jejich smrti „jen přispěl”, protože trpěli jinými chronickými nemocemi. Dodal však, že normálně v tamním zařízení zemřelo ročně asi deset lidí a nyní to bylo jen v březnu pět.

Stovky mrtvých v domovech důchodců hlásí také Itálie. Infekce v nich řádí nejen na postiženém severu ale i u Neapole. Obyvatelé domova La Casa di Mela museli být převezeni do nemocnice poté, co jich několik podlehlo viru. Správce žádal o provedení testů, ale ty se udělaly až poté, co bylo nahlášeno úmrtí, uvedli příbuzní jedné z obyvatelek: „Kdyby místní zdravotnický úřad neztrácel čas, možná se tomuto ohnisku dalo předejít.“