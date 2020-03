Koronavirus v datech: To nejhorší má Evropa stále před sebou

Většina evropských zemí včetně České republiky se snaží rozložit počty nakažených do delšího časového období tak, aby to mohl zvládat zdravotní systém. Pokud by se přeplnily nemocnice a nakazil se ve velké míře personál, nedostala by se adekvátní péče všem potřebným. Nebyl by dostatek lůžek, přístrojů ani lékařského a dalšího zdravotního personálu. Proto je nyní nutné chránit se před nákazou v maximální možné míře.