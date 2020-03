Koronavirus SARS-CoV-2 má už osm kmenů

„Ohniska se dají vystupovat. Máme schopnost číst genetické sekvence skoro v reálném čase, takže vidíme, jak jeho kmeny nebo linie cirkulují,“ říká. Třeba většina případů na západním pobřeží USA je spojena s kmenem, který zanesl do státu Washington muž, jenž se vrátil z čínského Wu-chanu 15. ledna.

Šíření kmenů je možné vidět v animacích na webu NextStrain . Při jejich tvorbě využili autoři analýzy 1000 vzorků z 36 zemí pěti kontinentů. I vzhledem k množství nakažených je to jen pár promile, takže všechny cesty šíření ještě nejsou jasné.

„Virus mutuje tak pomalu, že kmeny si jsou v zásadě velmi podobné,” říká Chiu. Koronavirus mutuje desetkrát pomaleji než virus chřipky, dodal Kristian Andersen z výzkumného ústavu La Jolla. Proto se podle mnohých expertů se v projevech příliš neliší. Podle Chiua tak není pravděpodobné, že by se u lidí nakažených různými kmeny projevy nemoci lišily.

Nakonec se ale ukázalo, že ze 101 vzorků z konce února ze světa bylo jen 29 kmene L. S se zřejmě stihl rozšířit dříve. Až po něm měl přijít L, který měl být nebezpečnější. „Kmen L se zná být vražednější, zatímco u S se projevují mírnější symptomy, kdy virus nechce zabít svého hostitele.“ uvedla doktorka Nicole Saphierová. Podle dalšího lékaře Iana Jonese ale agresivitou není myšleno, že více zabíjí. „Znamená to, že se snáze přenáší, ne že vyvolává horší nemoc,” řekl časopisu Newsweek.

I náměstek ministra zdravotnictví Roman Prymula v pondělí v rozhovoru pro ČT naznačil, že různé kmeny mohou mít v jednotlivých případech jinou intenzitu agresivity. Uvedl to na případu taxikáře, který byl prvním zdokumentovaným případem komunitního přenosu v ČR. Jeho stav zůstává velmi vážný navzdory léčbě remdesivirem.

„Ono se ukazuje, a je to trochu spekulace, že v některých případech se ten virus chová jinak než v případech jiných. Je otázkou, jestli jsou to úplně stejné klony, nebo jestli je to nějaká varianta, která je trochu odlišná. Protože konkrétně u tohoto taxikáře se ten virus choval velmi agresivně. Postihl podobným způsobem i jeho nejbližší příbuzné. Nakazilo se od něj několik lidí,“ popsal Prymula případ pražského taxikáře.