Koronavirus nemáme, tvrdí KLDR. V nemocnicích ani neteče teplá voda

Severní Korea má kolem 25 milionů obyvatel. Pokud by se nákaza do země dostala, zdravotní systém by čelil úkolu, který by nebylo možné zvládnout bez vnější pomoci. „Populace je velmi náchylná k infekčním onemocněním v důsledku chronické podvýživy,“ uvádí americký novinář a bývalý korespondent ze Severní Koreje Jean H. Lee.