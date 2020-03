Koronavirus jsme podcenili, přiznala předsedkyně Evropské komise

Vyjádřila se i k platným restrikcím: „Všechna tato opatření zaváděná na čtrnáct dní nebo tři týdny mohou znít naším uším drasticky, ale pochopili jsme, že musí být uplatněna teď. Je to velmi těžké, ale věřím, že to obyvatelstvo zvládne dobře.“

Leyenová se vyjádřila i k zákazu vstupu na území Unie. „Ukazuje to rozsah krize. Víme, že v tomto okamžiku leží centrum krize v Evropě. Za prvé je důležité, že nemáme další lidi, kteří přijíždějí do Evropy, onemocní a zatíží dál zdravotní systém. Naše zdravotnictví jsou už pod extrémním tlakem. A platí to i opačně - lidé, kteří jeli do Evropy a pak se zase vrátili, si možná odnesli virus. To je nebezpečí pro celý svět.“