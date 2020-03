Koronavirus dopadá na ČSA a Smartwings. Budou snižovat mzdy a rušit lety

Britský list The Guardian v té souvislosti poznamenal, že po teroristických útocích v New Yorku z 11. září 2001 to aeroliniím trvalo pět let, než se vrátily k zisku. Dopravci doufají, že tentokrát se do červených čísel nepropadnou, přesto jdou ztráty do stovek miliard.