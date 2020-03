Konečně! Češi mají možnost zaplatit si test na koronavir

„Otevřeli jsme odběrové místo pro zájemce o vyšetření na přítomnost koronaviru vyvolávajícího Covid-19. Odběrové místo je otevřeno každý všední den od 8.00 do 15.00 hodin. Sem by měli chodit pouze lidé bez klinických příznaků. Lidé, kteří mají příznaky, by měli směřovat na urgentní příjmy,“ sdělila Právu Pavlína Danková, mluvčí motolské nemocnice.

„Vzhledem k nedostatku personálu je zatím možné odebrat zhruba 20 až 30 lidí za den. Zdravotníci musí kromě odběru zjistit veškeré kontaktní údaje a to je samozřejmě zdržuje. V tomto by nám velmi pomohli například medici, kteří by mohli tyto informace od pacientů získávat, a zdravotníci by se věnovali čistě odběrům,“ doplnila mluvčí FN Motol s tím, že kapacitní otázku obsloužených zájemců ovlivní také to, kdy jim dojdou testovací sety. Původně se uvažovalo, že na odběrové místo do Motola mohou zamířit lidé tzv. z ulice.