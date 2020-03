Když do hor, tak s rouškou v batohu

„Dbáme na to především v centru Špindlerova Mlýna. Nahoře to mají na starost kolegové, co hlídají státní hranici. Zatím nevíme o případu, že by s tím byly problémy,“ potvrdili špindlerovští policisté. Roušku by turisté při horských túrách mít měli minimálně v případech, pokud jdou ve skupině či se vzájemně míjejí.