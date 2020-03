Každý den volejte osamělým prarodičům, jsou nejohroženější

Jak se ukazuje, šíření viru stoupá kolem šedesátého roku, kulminuje u lidí nad 80 let. Tam je úmrtnost až čtrnáctiprocentní. To jsou ti nejohroženější, pokud jde o průběh nemoci. Potvrzuje to statistika dostupná ZDE .

„Problém je, že tento vir je neprozkoumaný. Platí, že snad žádné dítě do devíti let nakažené koronavirem nezemřelo a do osmnácti let je úmrtnost v řádu setin procent. Na druhou stranu nikdo neví, co tato nemoc udělá s oslabeným dítětem. Po transplantaci, těžké autonehodě nebo onkologicky nemocnému dítku,“ říká Ludvík s tím, že proto motolská nemocnice omezuje i návštěvy na dětském oddělení. „Ke každému případu přistupujeme individuálně. Ale nedobrým zvykem u nás je, že na návštěvu přijde za jedním dětským pacientem i deset lidí, včetně babiček, dědů, v rámci výletu do Prahy. To je velmi nebezpečné a musíme rizika minimalizovat,“ řekl Právu ředitel FN Motol.