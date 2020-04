Jedno velké tržiště. Praha zvažuje přesunout prodej na chodníky

„Velká část obchodů je nyní zavřená. Do těch, které jsou otevřené, se část lidí bojí chodit. Naopak venkovní prodej je méně rizikový," tvrdí Čižinský, podle něhož by opatření mělo platit po dobu nouzového stavu.

Zábory povoluje městská firma Technická správa komunikací (TSK), která má ulice a chodníky v Praze na starosti. „Hledám se silničním správním úřadem co nejjednodušší řešení. Jakmile by podnikatel žádost odeslal, automaticky by začalo povolení platit. Úřad by žádosti vyřizoval postupně a podnikatelé by nemuseli na nic čekat,” uvedl náměstek primátora Adam Scheinherr (Praha sobě).