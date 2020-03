Jedeme si užít prázdné sjezdovky. Češi vzdor varování vlády míří do Itálie

„To bych se musel bát přejít v Praze přes přechod, na něm je větší riziko. Jsme zdraví a nemáme problém s imunitou. Jedem do Itálie na prázdné sjezdovky. Je to bublina, přehnaná panika,“ řekl Právu čtyřicátník, manažer Lukáš ze středních Čech.

Právník Adam z Prahy už posílá přes sociální sítě svým přátelům ze severní Itálie romantické fotografie s azurovým nebem, sluníčkem a prázdnými upravenými sjezdovkami. Ceny za pobyt ve střediscích někde klesají až na polovinu.

Češi, kteří zamířili vzdor doporučení vlády do Itálie, však varování zdravotních pojišťoven, že pokud někdo odjede i teď do Itálie a nakazí se tam koronavirem, nemusejí mu tuto léčbu zaplatit. „Jenže stačí přece říct, že jsme v Itálii nebyli,“ namítají.

„V Itálii jsem byl se synem o Vánocích a teď bych klidně jel znovu. Musí to být paráda, nikdo nikde. Jenže více než nákazy se obávám toho, že někde zatarasí silnice, zavřou hranice, vyhlásí kvůli karanténě výjimečný stav a my zůstaneme viset kdesi na horách. To by nešlo, musím do práce, nenechám si kvůli lyžovačce zastavit firmu,“ uvažuje podnikatel ve stavebnictví Viktor.

Zápal plic? Děkuji, nechci

Lidé, kteří zažili, co je to akutní zápal plic, to s takovou lehkostí neberou. „Uvažovali jsme, že vyrazíme na prodloužený víkend do Itálie. Manžel ale před pár lety měl plicní kolaps z oboustranného zápalu plic. A podle informací u dvaceti procent nakažených to má obdobně těžký průběh. Tak to pěkně děkuji, to fakt ne,“ říká 48letá paní Irena z Berouna. Kromě toho se v příbuzenstvu narodila malá holčička, nerada by se stala přenašečem infekce.

„Nemusíme to chytit my, ale naše děti. Ty mohou být bez nějakých projevů, ale pak by to ohrozilo naši babičku, ještě staršího dědu a u nich ještě bydlí sestra s dvouměsíční dcerkou. Takže jen idiot teď zvyšuje kvůli své zábavě riziko, jede do Itálie, jde do kina, na pouť nebo třeba prskat na demonstraci,“ dodává rázně žena. Připouští, že zcela izolovat se nejde, do práce do kanceláře chodí.