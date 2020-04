Italská vláda schválila pomoc firmám ve výši 400 miliard eur

V Itálii na onemocnění způsobované novým koronavirem zemřelo přes 16 500 osob, tedy více, než je hlášeno z kterékoli jiné země. Vláda nejméně do 13. dubna uzavřela všechny podniky a obchody, které nejsou zcela nezbytné pro fungování společnosti.

Stát se zaručí za 90 procent bankovních půjček firmám všech velikostí, což by mělo do italské ekonomiky napumpovat kolem 200 miliard eur (5,51 bilionu korun). Až stoprocentní garanci poskytne na půjčky, které nepřesáhnou 25 000 eur (689 000 korun). Italská státní úvěrová banka Cassa Depositi e Prestiti (CDP) a agentura na podporu exportu Sace poskytnou podle schváleného dekretu do konce tohoto roku dalších 200 miliard eur (5,51 bilionu korun) garancí.