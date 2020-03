Itálie hlásí 475 mrtvých s koronavirem za den

Počty nakažených ale ani ve Španělsku podle místních úřadů neodrážejí zcela realitu, protože lidem s mírnými příznaky, kteří zůstali v domácí karanténě, se v posledních dnech testy nedělaly. Na to ve středu upozornila agentura AFP, podle níž drtivá většina států testuje na koronavirus jen hospitalizované osoby s těžkými symptomy.

Francouzské zdravotnické úřady za středu hlásí dalších 89 obětí nového typu koronaviru, jejich počet tak stoupl na 264. To oproti úterku představuje 51procentní nárůst, informuje agentura Reuters. V celé zemi ve snaze zabránit šíření koronaviru platí druhý den karanténa, omezen je pohyb lidí.

Britský premiér Boris Johnson oznámil, že od příštího týdne se do odvolání uzavřou všechny školy v zemi a v příštích dnech se výrazně zvýší počet testovaných. Uvedl, že pokud to bude třeba, přijme Británie další opatření proti šíření viru. Britská vláda je terčem kritiky z řad politiků, odborníků i obyvatel kvůli přístupu k boji proti koronaviru, protože nepřijala razantní opatření, jež by bránila jeho šíření.