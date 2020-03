Írán zakáže cestovat, počty nakažených a mrtvých se nedaří snížit

V úterý hlásil Írán 122 nových obětí, ve středu už dalších 143. Mluvčí ministerstva zdravotnictví oznámil, že 68 procent obětí bylo starších 60 let.

Podle britského listu The Guardian bude zakázáno cestovat mezi městy a lidé vracející se z oslav do velkých měst, jako je Teherán, projdou kontrolami.

Foto: Official Presidential Website, Reuters

Do práce má nově chodit jen třetina vládních zaměstnanců, většina má pracovat ve zdravotnictví. Rúhání taky uvedl, že se dočasně propuštění vězni nebudou muset vrátit na začátku dubna do věznic, jak bylo původně rozhodnuto, ale mají to udělat až na konci dubna.