Herní tvůrci odpískali kvůli koronaviru obří konferenci

Je to vůbec poprvé za více než tři dekády, co se organizátoři rozhodli naplánovanou akci zrušit. „Po úzké konzultaci s našimi partnery v oblasti vývoje her a komunitou po celém světě, jsme se rozhodli odložit konferenci Game Developers Conference v březnu tohoto roku,“ prohlásili organizátoři akce s tím, že zatím není jasné, kdy přesně se bude konference konat.