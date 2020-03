Firma Bosch vyvinula test na koronavirus, výsledek je za 2,5 hodiny

„Tímto rychlým testem chceme přispět k co nejrychlejšímu vyřešení koronavirové pandemie. Nakažení pacienti mohou být identifikováni a izolováni rychleji,“ říká Volkmar Denner, generální ředitel společnosti Bosch. Čas hraje podle jeho slov v boji proti nákaze rozhodující roli. „Spolehlivá a rychlá diagnostika na místě bez zajížděk, to je velká výhoda našeho řešení,“ dodal.

Pro testování se udělá výtěr nosu nebo krku pomocí tamponu a umístí se do „patrony“, která obsahuje už všechny látky potřebné pro test. Kazeta se vloží do analytického zařízení, které je podle společnosti Bosch navrženo tak, aby bylo pro uživatele jednoduché a nebylo třeba žádného speciálního zdravotnického školení. Za necelé tři hodiny by měl být výsledek k dispozici. Zařízení má být navíc schopné během 24 hodin provést až deset testů.