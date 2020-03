Dodávka respirátorů pro Prahu se zpozdila, budou do konce týdne se slevou

Dodávka respirátorů pro hlavní město Prahu se zpozdila. Důvodem jsou formální problémy, dodávka zůstala v Anglii. Původně měly respirátory dorazit ve středu. Praha by je nově měla mít do konce týdne. Kvůli zpoždění na ně město dostane slevu. ČTK to v textové zprávě napsal primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Město dostane 15 000 respirátorů typu M95 ze zásilky, kterou centrálně objednával Plzeňský kraj.