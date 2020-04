Lidé ve frontě do obchodu v New Yorku Foto: Brendan Mcdermid, Reuters

Do USA přijelo před uzavřením hranic 3,4 milionu lidí ze zemí, kde už epidemie propukla

Do Spojených států přicestovalo v minulých měsících 3,4 milionu lidí ze zemí, které byly následně nejvíce postiženy epidemií koronaviru. Přijeli tam v době, kdy nákaza byla v začátcích. Jen z Číny to bylo 750 000 lidí. Uvedl to americký server televize ABC.