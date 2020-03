Lidé sedí doma. Polovina nejezdí vůbec do práce, ukazují data operátora

„Za normálních okolností v průměrném dni 20 procent obyvatel ČR vůbec nevyjíždí z místa svého pobytu. V době mimořádných opatření vlády se toto číslo zásadně zvýšilo a k pátku 20. března nevyjelo zhruba 34 procent obyvatel. V sobotu 21. března to už bylo 46 procent a v neděli 22. března celkem 47 procent,” uvedla mluvčí T-Mobile Kateřina Mikesková.

Analýza pracuje s anonymizovanými provozními daty z mobilní sítě operátora, autoři spočítali množství SIM karet, které během dne neopustily svou „domácí mobilní buňku“. Ta je třeba ve městech nad 50 000 obyvatel definovaná jako okolí do zhruba 300 metrů.

V Praze podle operátora nyní nevyjíždí 30 procent lidí, obvykle je to zhruba 17 procent lidí. Praha je ale pod celostátním průměrem, na menších městech zůstává doma ještě víc lidí.

Ještě mnohem více poklesly dojížďky do práce. Ty lze rozpoznat tak, že lidé opustili svou domovskou buňku a dojeli na místo své pravidelné dojížďky (typicky práce). Podle zjištěných údajů jezdí nyní do práce polovina lidí oproti běžnému stavu.

„V některých městech se jasně ukázal efekt dočasného uzavření velkých průmyslových komplexů: například v Mladé Boleslavi klesly dojížďky do práce o 72 procent,” dodala Mikesková.

Čísla dojížděk do zaměstnání poklesla skokově po vyhlášení karantény 15. března. Naopak celková mobilita obyvatel v ČR klesá postupně – každý den o několik procent. Lidé sice nechodí do práce, ale nezůstávají zřejmě namísto toho zcela doma. Ve volném čase jezdí na nákupy, nebo vyrazí na procházku do přírody.