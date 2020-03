Dnes hotely, zítra nemocnice pro nakažené. Ubytovací zařízení našla nové využití

Ještě začátkem roku si hotelové prostory užívali hosté. Před dvěma týdny byla ale část budovy transformována na zdravotnické zařízení pro pacienty se spíše mírným průběhem nemoci Covid-19. Jak se koronavirus šíří po světě, hledají vlády alternativy, jak ulevit přetíženým nemocnicím, a hotely se pro tento účel zdají být skvělé.

Někde se hotely mění na nemocnice, jinde zase na prostory, v nichž se mohou izolovat například lidé bez domova. Další pak poslouží zdravotnickému personálu, který je denně vystaven nakaženým, a je potřeba pro něj najít bezpečné místo na přespání, které je v blízkosti nemocnic.

Ayre Gran Hotel Cólon je jen jedním z mnoha v Evropě, který uprostřed narůstající pandemie našel nové využití. Jen v Madridu nabídli hoteliéři asi 40 budov a přístup k celkem devíti tisícům lůžek pro budoucí pacienty.

Ve Velké Británii se k podobnému účelu nabídly velké hotelové řetězce, jako například Best Western, Travelodge nebo Hilton. Ve Francii s pomocí přispěchala zase společnost Accor, která napříč celou zemí zpřístupnila čtyřicítku svých zařízení pro zdravotnický personál nebo zranitelné jedince v populaci. A teď chtějí tento model následovat i Spojené státy americké.

V Americe chybí lůžka

V USA se zdá být situace o to palčivější, že podle organizace OECD vychází na tisíc obyvatel pouze 2,8 nemocničního lůžka, zatímco v Japonsku je to 13,1, v Jižní Koreji 12,3 a v Německu 8. Znamená to, že americké nemocnice nejsou na nápor nakažených vůbec připravené a mají nedostatek míst — země přitom registruje už více nakažených než Čína, odkud se koronavirus začal šířit do světa.

Americká vládní agentura US Army Corps of Engineers uvedla, že se snaží vytvořit na 10 tisíc nemocničních lůžek tak, že v těžce zasaženém New Yorku promění hotelové pokoje nebo vysokoškolské koleje ve zdravotnická zařízení. Podobné iniciativy běží také ve státech Kalifornie nebo Washington. „Hotely jsou prázdné a lidé nemají práci. Chtěli bychom uzavřít s některými zařízeními smlouvy a budovy převzít. Během výjimečně krátké doby, mluvíme o řádu dní, bychom je proměnili na zdravotnická zařízení,“ uvedl šéf organizace US Army Corps of Engineers Todd T. Semonite.

Americká hotelová asociace odhadla, že od polovina února přišly hotely kvůli zmizelé klientele o 2,4 miliardy dolarů (skoro 60 miliard korun). Organizace proto spustila databázi Hotels for Hope, která propojuje ubytovací zařízení se zdravotníky, jimž může nabídnout nějakou formu pomoci. Veskrze by se daly tímto způsobem v hotelech vybudovat velmi obdobné podmínky jako v běžné nemocnici, s tím, že hotelový personál by se staral o vše, co by zdravotníci potřebovali, a nepřišel by tak o práci.