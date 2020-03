Děti do školy nedám, podpořil bych infekci, obává se lékař

Z lékařského manželského páru Martina a Adély (jména redakce zná) nemá ani jeden plný úvazek, tudíž se dokážou v současnosti na hlídání dvou synů ve věku sedm a deset let vystřídat. Babičku nechtěli možným přenosem infekce ohrozit. Dá se však předpokládat, že si v blízké době sami nevystačí.

Nechce totiž posílat své děti do kolektivu vysoce rizikových dětí. „Sám jsem vysoce rizikový. Pracuji na centrálním příjmu, přitom nemáme respirátory. Žena je na tom obdobně. Mé děti mohou být přenašeči anebo se mohou nakazit od dětí jiných doktorů,“ vysvětlil.

Raději tedy sáhne hlouběji do kapsy a zaplatí si domácí hlídání například u známých, kteří teď přišli o práci. Speciální opatření pro děti rodičů nasazených v záchranném systému se týká nejen zdravotníků, ale také pracovníků v sociálních službách, bezpečnostních sborech nebo vojáků.

V úterý už měly obce na základě nedělního rozhodnutí vlády zpřístupnit prostory ke hlídání těchto dětí v uzavřených školách či jiných zařízeních, které samy vytipovaly. Jde pouze o děti ve věku od tří do deseti let, které by se mohly scházet maximálně v 15členných skupinách. Akci měli na pokyn hejtmani a primátor hlavního města.