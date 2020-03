Děsivá devastace. Lékař ukázal, co dokáže koronavirus udělat s plícemi mladého člověka

Co může koronavirus SARS-CoV-2 s plícemi jinak zdravého mladého člověka udělat, demonstruje Demeyer před kamerou agentury Reuters na rentgenovém snímku. Ukazuje na něm postižená místa plicní tkáně, v nichž se hromadí tekutina. Jedná se patrně o zánětlivý výpotek, který tělo produkuje v rámci boje s infekcí.

Mechanismus poškození plic při napadení novým koronavirem poodhalily pitvy pacientů, kteří nemoci podlehli v Číně. Ukázalo se, že pokud nemoc Covid-19 z horních cest dýchacích pronikne do plic, může vyvolat fibrózu.

Při plicní fibróze se mění jemná a vzdušná plicní tkáň v tuhou nepropustnou vazivovou tkáň, takže se kyslík nedostane z plicních sklípků do krve. Klesá tím možnost okysličení krve a nakaženým se nedostává kyslíku.

Co ukázaly pitvy obětí koronaviru? Zlikvidoval jim plíce Koronavirus

Nemocnice v Aaalstu se podle Demeyera přes víkend setkala s náporem pacientů ve věku mezi 36 a 50 lety, kteří původně pociťovali klasické příznaky chřipky či těžšího nachlazení, načež jim příznaky na 48 hodin ustoupily. Pak u nich ale následovaly potíže s dechem, které je přivedly do nemocnice.

Demeyer zdůrazňuje, že šlo veskrze o mladé a jinak zdravé nekuřáky, kteří netrpí žádnými srdečními potížemi nebo cukrovkou. Neměli by tedy spadat do rizikové skupiny, o níž mluví Světová zdravotnická organizace (WHO).