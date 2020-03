Čínský Wu-chan nemá žádný nový případ nákazy koronavirem

Čínské město Wu-chan, odkud se na začátku letošního roku do světa rozšířil nový typ koronaviru, poprvé od začátku pandemie nehlásí žádný nový potvrzený případ nákazy. Uvedla to ve čtvrtek ráno čínská národní zdravotní komise. V Číně ale přibývá importovaných případů infekce u lidí, kteří se vrátili z ciziny, za středu jich bylo 34 oproti úterním třinácti. To vyvolává obavy z možné druhé vlny nákazy.