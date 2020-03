Český pacient v kritickém stavu může dostat experimentální lék

Podle mluvčí nemocnice Marie Heřmánkové jej zařízení zatím nedostalo. Americká firma ho přiděluje na základě žádosti pro konkrétní pacienty podle popisu jejich stavu. Premiér Andrej Babiš (ANO) tento týden uvedl, že vláda by pro lék poslala armádní speciál.

Klinické testy léku remdesivir začaly v USA před několika dny. Lékaři chtějí do testů zapojit dohromady na 400 lidí v 50 zemích. Polovině z nich přitom dají remdesivir, zatímco zbytku bude podáno pouze placebo, tedy látka bez účinku upravená do stejné podoby jako lék. Výsledky studie by mohly být na konci března.