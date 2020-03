Česko na Covid-19 testuje víc než USA nebo Švýcarsko, řekl Vojtěch

Více než Česko před dvěma dny testovaly také Malta, Bělorusko, Švédsko, Dánsko, Rakousko, Estonsko, Británie a Lotyšško. Britové nebo Švédové měli k epidemii jiný přístup než Česko, testují a izolují co nejvíc zejména seniory, běžná populace si podle představitelů těchto zemí měla vytvořit kolektivní imunitu. Postupně ale opatření také zpřísňují. Pokud by se ze zveřejněnými daty porovnával současný počet českých testovaných vzorků, posunulo by se Česko mezi Estonsko a Velkou Británii.