České televize a rozhlas zastavují výrobu pořadů kvůli koronaviru

Kvůli omezení pohybu hostů byla v pražské centrále pro stanice ČRo Radiožurnál, Plus, Dvojka a Vltava zřízena dvě studia s přístupem zvenčí. Cílem je maximum hostů odbavit v těchto studiích. Natáčení a vysílání pořadů a s tím spojená výroba pokračují podle programu. „Speciální zpravodajské vysílání budou podle situace vysílat stanice Radiožurnál a Plus. Na stanici Junior chystáme speciální vzdělávací dopolední vysílání pro děti, které nyní nemohou chodit do škol,” sdělil Hošna.