Češka uvázla v Jihoafrické republice. Už čeká na repatriační let

Do Jihoafrické republiky se Urbanová vypravila se svým bývalým švagrem (63) – jeli navštívit jeho bratrance, který žije ve městě Hermanus, ležícím asi 130 kilometrů od Kapského města. „Švagr měl na 14 dní přiletět s manželkou, ale ta mu dva dny po zakoupení letenek oznámila, že nepojede, protože je to dlouhá cesta. Tak jsem přišla na řadu já, stará cestovatelka,“ napsala Češka Novinkám.

Směrem do své destinace Urbanová odletěla 15. března, tedy pouze o den dříve, než došlo v Česku k uzavření hranic a zákazu cestování. Vzhledem k dynamicky se vyvíjející situaci se se švagrem ale nakonec rozhodli vrátit domů co nejrychleji, naneštěstí sehnali letenky jen o jediný den dříve, než byl jejich původní termín, tedy na sobotu 28. března.

Nakonec se však oběma Čechům podařilo získat místa v repatriačním letu v sobotu, přičemž odletí společně s dalšími lidmi do německého Frankfurtu a z něj budou do vlasti pokračovat autobusem. „Nedokážu říct, zda jsme tam byli zařazeni nebo to někdo díky našim známým zařídil,“ vysvětluje Urbanová. „Vím, že jsme měli sedět doma na zadku, ale nikdo netušil, že se to takto semele,“ uzavřela.