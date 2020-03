Černý scénář v USA: Koronavirem se nakazí víc než polovina Američanů

Americké středisko pro kontrolu během únorového jednání za zavřenými dveřmi prezentovalo vládě čtyři možné scénáře označené písmeny A, B, C, a D, píše deník The New York Times. Zmíněných 160 až 214 milionů Američanů se může nakazit podle scénáře označeného písmenem D.

„Dáváme opravdu velký pozor na to, abychom měli naše prognózy vědecky podloženy epidemiologickými modely a našimi znalostmi o viru. Nemůžete vyhrát. Pokud to přeženete, vyvoláte paniku, když to podceníte, vede to k falešnému uspokojení,“ řekl listu The Times Ira Longini, epidemiolog a zástupce ředitele Střediska pro statistiky a četnost infekčních chorob při Floridské univerzitě.