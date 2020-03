Bojíte se koronaviru na oblečení? Praní na 60 je řešením

Vědci z World Economic Forum mají za to, že koronavirus dokáže na měkkém porézním povrchu přežít zhruba 24 hodin. Rozdílem je, že oproti pevným povrchům (kliky, mobilní telefony) jimi může procházet vlhkost, a je tak méně pravděpodobné, že se na nich nashromáždí dostatek virů k tomu, aby člověka infikovaly, domnívá se Australanka.

Podle australské viroložky by lidé nyní měli prát své prádlo v pračce pravidelně a na 60 stupňů. Podle nedávné americké studie je onou magickou teplotou konkrétněji 56 stupňů Celsia.

„Ukázalo se, že praní oblečení či prostěradel na 56 stupňů Celsia nový koronavirus zabíjí. Voda nemusí být vroucí, to je zbytečné,” tvrdí Stelzer-Braidová s tím, že účinná může být i sušička prádla.

Virus se může replikovat pouze uvnitř žijící buňky. Mimo ni nás může pouze infikovat. Pokud se mu to nepodaří včas, dojde k jeho sebedestrukci, popsala australská viroložka s tím, že by neměli lidé zapomenout na to, že na pevném povrchu může virus přežít až 72 hodin.