Bill Gates investuje do vývoje vakcíny miliardy dolarů

Bill Gates, spoluzakladatel Microsoftu, filantrop a dlouhodobě jeden z nejbohatších lidí světa, podporuje vývoj vakcíny proti novému koronaviru. Do výzkumu hodlá investovat miliardy dolarů a urychlit tak vývoj vakcíny. Prozradil to v rozhovoru pro The Daily Show s Trevorem Noahem.