Autisté by nemuseli nosit roušky, připustil Prymula

Vláda jedná o tom, že by udělala výjimku u osob s poruchou autistického spektra a osob s psychiatrickou diagnózou. Ti by nemuseli nosit na veřejnosti roušky, stejně jako je nemusí nosit děti do dvou let. Oznámil to náměstek ministra zdravotnictví pro zdravotní péči Roman Prymula.