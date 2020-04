99letá prababička porazila koronavirus. Vděčí za to sušenkám a marmeládě, vtipkuje rodina

Ještě do minulé neděle byl lékařský personál domova důchodců v britském Abbeyfieldu přesvědčen, že Reyonoldsové moc času nezbývá. Jenže od neděle se stav devětadevadesátileté pacientky začal zázračně zlepšovat.

„Myslel jsem, že je to pro ni konečná. Netuším, jak to zvládla,“ uvedl její vnuk Henry Phillips. „Nemyslím, že by kdy jedla zeleninu či ovoce. Měla příšerné stravovací návyky, spousta čokolády a tak. Jí pořád jen sušenky a sendviče s marmeládou,“ vtipkoval vnuk s tím a v žertu ještě dodal, že jí tahle strava musela zachránit.