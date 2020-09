Zvítězil egoismus, zlobí se Matovič. Slovensko hlásí rekord nakažených a zpřísní opatření

Slovenská diplomacie chce koridor na letiště do Vídně a do Prahy

Pandemická komise podle Matoviče navrhla snížení nejvyššího počtu lidí na hromadných akcích, a to na sto v interiérech a 200 v exteriérech, což by znamenalo pětinu oproti současnosti. Akce, kde lidé nemohou sedět, by se nemohly konat vůbec. Svateb by se mohlo zúčastnit maximálně 30 osob.