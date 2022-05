Zelenskyj: Umírá nám až 100 vojáků denně, zákaz odjezdu mužů z Ukrajiny nezruším

„Nevím, komu je tato petice určena. Možná mně, nebo by možná měla být adresována rodičům, kteří přišli o své syny, kteří bránili ten či onen kraj, to či ono město za cenu svého života. A přitom to většinou nebyla ta města, kde se narodili. Dnes může na východě zemřít 50 až 100 lidí denně,” odpověděl prezident s tím, že bojující muži brání ukrajinský stát a nezávislost.