Zelenskyj naléhavě žádá o další raketomety, Rusko tlačí na Donbasu

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj požádal Západ, aby co nejdříve poslal na Ukrajinu další salvové raketomety. Podle něj by mohly pomoci odvrátit ruskou ofenzivu v Donbasu, informovala v pátek agentura AP.

"Bojujeme za to, aby Ukrajina dostala veškeré zbraně potřebné ke změně charakteru bojů a aby začala rychleji a jistěji vyhánět okupanty," řekl Zelenskyj ve svém pravidelném nočním projevu k národu.