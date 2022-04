Zastupitel z Chersonu je podezřelý z vlastizrady

List Ukrajinska pravda upozornil, že v zastupitelstvu je několik členů strany My žijeme tady. Pochází z ní i starosta Ihor Kolychajev. Ten už 5. dubna oznámil, že příznivci Rusů jim předali databázi všech aktivistů. O čtrnáct dní později se ptal ústředních orgánů, jak má postupovat, když je město okupované a zda by samospráva měla pracovat i za okupace.

V Chersonu lidé demonstrovali proti okupaci, Rusové do nich začali střílet Válka na Ukrajině

Opakovaně se objevovaly informace, že ruští okupanti chtějí v Chersonské oblasti uspořádat referendum o odtržení od Ukrajiny a vyhlášení Chersonské lidové republiky. Pro Rusy je získání této oblasti přiléhající ke Krymu důležité, protože by umožnilo vytvořit pozemní most z Ruska přes Donbas na Krym. Ten by navíc šlo zásobovat vodou z Chersonské oblasti.