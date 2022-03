Zacházejí s námi hůř než s odpadem, stěžují si Ukrajinci. Z Británie je vracejí

„Zaplatili jsme v Rumunsku 130 liber za lístek na autobus do Londýna. Řekli nám, že by neměly být žádné problémy, ale asi dvacet Ukrajinců bylo na přístavním molu vysazeno z autobusu. Já jsem silná, já to zvládám, ale je to těžší pro staré lidi. Moje máma je vystrašená, že nedostaneme víza, a nevíme, co dělat,“ řekla 26letá zdravotní sestra Tatjana Osadčuková z Černivců, která cestovala se svým 16letým bratrem Viktorem a matkou Lesjou do Readingu, kde žije zbytek rodiny.