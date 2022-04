Z Mariupolu se šíří zprávy o použití chemických zbraní

„Jsou zprávy, že ruské síly možná použily chemickou látku proti lidem v Mariupolu. Naléhavě pracujeme s partnery na ověření detailů,“ uvedla britská ministryně zahraničí Liz Trussová.

Pentagon o zprávách také ví, ale nemůže je potvrdit, uvedl jeho mluvčí John Kirby. „Nemůžeme to v tuto chvíli potvrdit. Tyto zprávy, pokud jsou pravdivé, jsou hluboce znepokojivé a odrážejí obavy, které jsme měli o možném použití nejrůznějších látek a zvládání davu včetně slzného plynu smíchaného s chemickými látkami ze strany Ruska,“ upozornil Kirby.

První informoval pluk Azov

O možném nasazení chemických zbraní informovali jako první příslušníci pluku Azov, kteří brání město. Ve vyjádření na kanálu Telegram pluk napsal: „Ruské okupační síly použily jedovatou látku neznámého původu na ukrajinské vojáky a civilisty v Mariupolu, která byla shozena z nepřátelského bezpilotního letadla.“

Spoluzakladatel Azovu a politik Andrij Bileckyj řekl listu Kyiv Independent, že u tří lidí jsou příznaky otravy, ale zdá se, že nakonec nebude mít závažné důsledky pro jejich zdraví.

Ukrajinská poslankyně Ivanna Klympušová, která vede parlamentní výbor pro začlenění Ukrajiny do EU, uvedla, že tato neznámá látka byla „s největší pravděpodobností“ chemickou zbraní.

Na Twitteru ještě napsala: „Obětem selhalo dýchání, měli vestibulárně-ataktický syndrom. S největší pravděpodobností chemické zbraně.“ Dodala, že „ráno Rusové opět hrozili, že proti Mariupolu použijí chemické jednotky“.

Vestibulárně-ataktický syndrom je soubor příznaků, které mohou mít různý původ, zahrnuje poruchy rovnováhy a chůze.

Na místě vzhledem k prudkým bojům není možné situaci ověřit. Ovzduší je navíc plné nejrůznějších spalin ať už z munice, nebo z požárů. Boje se vedou na území rozsáhlé železárny.

Obavy Zelenského

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dal najevo obavy, že by Rusko mohlo nasadit chemické zbraně, ale nepotvrdil, zda se tak nyní u Mariupolu opravdu stalo.

„Jedna z hlásných trub okupantů uvedla, že by mohli použít chemické zbraně proti obráncům Mariupolu. Bereme to tak vážně, jak je to možné,“ uvedl prezident.

„Chtěl bych připomenout světovým vůdcům, že ruská armáda už probírala použití chemických zbraní,“ řekl Zelenskyj s tím, že je podle něj proto nutné reagovat na Ruskou agresi mnohem tvrději a rychleji.

Americký prezident John Biden na konci března řekl, že by použití chemických zbraní na Ukrajině spustilo adekvátní reakci téhož druhu, kterou ale nespecifikoval. „Druh reakce by závisel na druhu použití,“ řekl tehdy.

Jaká by byla tato reakce, není jasné a není jasné, jestli by nakonec Washington necouvl, jako tomu bylo v Sýrii, kde také americký prezident Barack Obama říkal, že použití chemických zbraní by znamenalo překročení červené linie. Když je syrský režim použil, žádná odveta nenásledovala, Rusko pouze zprostředkovalo, že se jich Sýrie vzdala.