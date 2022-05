Vyhlášení války a mobilizace. Ruští veteráni požadují na Ukrajině tvrdší postup

Selhání během invaze na Ukrajinu stále silněji kritizují přední ruské nacionalistické organizace, uvedl v pondělí Institut pro studium válek (ISW) ve své pravidelné zprávě. Důstojníci ve výslužbě vyzývají k mobilizaci, do které se Kremlu nechce a nebyl by ji s to provést rychle, poznamenal ISW.