Antonivský most poničený už předchozími údery ukrajinské armády Foto: Profimedia.cz

Antonivský most poničený už předchozími údery ukrajinské armády Foto: Profimedia.cz

Antonivský most poničený už předchozími údery ukrajinské armády Foto: Profimedia.cz

Ukrajinská armáda ostřelovala Antonivský most

Ukrajinská armáda ostřelovala v pondělí v Chersonu prostřednictvím raket vypálených ze zařízení HIMARS Antonivský most přes Dněpr. Ve chvíli útoku mělo přes most jet asi deset kamionů naložených municí. Raketa jeden z nich zasáhla a následná exploze poničila most tak, že se jeho část zřítila. Tuto informaci serveru Ukrajinska pravda se zatím nepodařilo potvrdit.