Ukrajinec přežil vlastní popravu, dostal se z hrobu a došel si pro pomoc

Spolu s jeho bratry mu ruští vojáci svázali nohy a ruce, pak je všechny střelili do hlavy a zakopali do hrobu. Na rozdíl od sourozenců ale Mykolo Kuličenko přežil, kulka mu prošla pouze měkkou tkání v tváři. Ukrajinec se tak vyhrabal z hrobu a došel pro pomoc do nedaleké vesnice.