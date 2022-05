Ukrajina změnila plán, nyní chce osvobodit celé své území

„Obraz vítězství se vyvíjí. V prvních týdnech války by pro nás bylo vítězstvím, kdyby se Rusové stáhli do pozic, které okupovali před 24. únorem, a zaplatili za způsobené škody,“ uvedl Kuleba.

Kuleba v NATO: Dodejte nám zbraně, my obětujeme životy Evropa

Uvedl, že pouze porážka Ruska by umožnila Ukrajině znovu otevřít své černomořské přístavy a oživit svůj export. Vývoz po moři není možný kvůli ruské blokádě.

Pro bitvu na Donbasu Ukrajina potřebuje salvové raketomety, jež ještě dodány do země nebyly.

Podle něj je nutné zajistit správné načasování dodávek zbraní a jejich udržitelnost. „Jestliže bitva zuří dnes, nemělo by to fungovat tak, že houfnice a drony dorazí zítra.“

Připustil však, že by krveprolití mohlo být příliš velké a Ukrajina bude muset dosáhnout dohody. Podle něj však chce jednat „s nejsilnějšími možnými kartami“.

Samo Rusko však nechtělo akceptovat ukrajinské návrhy, které by jí bývaly garantovaly neutralitu země. O návratu Krymu bylo Rusko ochotno jednat až za dvacet let.

„V istanbulském dokumentu stálo, že 'na Ukrajině nebudou žádné cizí vojenské základny a žádná cvičení za účasti cizích ozbrojených sil, s výjimkou souhlasu všech garantujících zemí této smlouvy včetně Ruska' – to tam bylo explicitně,” stěžoval si koncem dubna ruský ministr zahraničí Sergej Lavrov.

K porážce Ruska je podle Kuleby potřeba, aby ho spojenci Ukrajiny připravili o všechny výnosy z prodeje plynu a ropy, což by vedlo k tomu, že by se „ruská válečná mašinérie zastavila“.

Politicky nyní považuje za prioritní, aby se v červnu stala Ukrajina kandidátem na vstup do EU. Nechce ale přidružené členství, o němž mluvil francouzský prezident Emmanuel Macron.

„Pokud nebudeme mít status kandidáta, bude to znamenat jediné; Evropa se nás pokouší oklamat. Ukrajina je jediným místem v Evropě, kde lidé umírají kvůli hodnotám, na nichž stojí EU, a to by se mělo respektovat,” dodal Kuleba.