Turecko se domáhá více peněz od EU na uprchlíky

„Je to především lidská odpovědnost Evropy, aby Syřanům poskytla větší a rychlejší pomoc,“ prohlásil Erdogan , jehož země má na svém území více než 3,6 milionu uprchlíků ze sousední Sýrie . Situace se v posledních týdnech vyhrotila poté, co dalších 400 tisíc lidí prchá ze severosyrského re­gionu Idlíb kvůli intenzivnímu bombardování syrským a ruským letectvem.

Otázka migrace dlouhodobě kalí vztahy Turecka s Německem i s EU, s níž Ankara před třemi lety uzavřela dohodu, jež výrazně zmírnila masovou migrační vlnu do Evropy. V posledním roce se ale příliv migrantů do Unie, konkrétně do Řecka z Turecka, opět zvýšil.