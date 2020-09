Test může cestu do Maďarska ztížit

Cestovky uvítaly pondělní dohodu premiérů Andreje Babiše a Viktora Orbána. Češi, kteří si pobyt zaplatili či rezervovali do konce srpna, nemusejí při vstupu do Maďarska do karantény, stačí jim negativní test na covid-19. I ten však může cestu značně zkomplikovat.