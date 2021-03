Slovenská deziluze z Matoviče vrcholí

Nejzávažnějším důsledkem permanentní krize vládnutí, ale podle některých politiků OLaNO její hlavní příčinou, jsou katastrofální data, která Slovenská republika vykazuje v boji s pandemií covidu-19. V posledních týdnech se ocitla na prvním místě na světě, co se týče počtu úmrtí či nemocnosti na milion obyvatel.

To spustilo vlnu kritiky nejen ze strany parlamentní opozice, ale hlavně ze strany Hlas-SD Petera Pellegriniho a strany Smer-SD Roberta Fica , které od nástupu Matovičovy vlády hovoří o nekompetentním, neprofesionálním a chaotickém vládnutí a manažerských selháních předsedy vlády a ministrů.

Předsedové obou stran povzbudili voliče, aby co nejrychleji přispěli k sesbírání alespoň 500 tisíc hlasů pro vyhlášení referenda o předčasných volbách. Veřejnosti sdělili, že počet podpisů se blíží k 300 tisícům. (Podmínkou pro vyhlášení referenda je 350 tisíc podpisů pod peticí).

Silnou nespokojenost s výkonem vlády hlavně při řízení boje s pandemií dala opakovaně najevo i hlava státu. To, že se vláda pod její kritikou staví do role oběti, označila za chybu. „Oběti leží na hřbitovech a v nemocnicích v kritickém stavu,“ řekla Zuzana Čaputová . Novinkou v slovenské politice je, že ostrou kampaň za odstoupení Matoviče z postu předsedy vlády začala mimoparlamentní strana Progresivní Slovensko , jejíž místopředsedkyní byla před zvolením prezidentka Čaputová.

Představitelé vládních stran v krizi opakují politickou mantru, že není možné připustit nové volby, neboť by vláda nemohla dotáhnout do konce svou protikorupční agendu a k moci by se znovu vrátila „mafie Hlasosmeru“.