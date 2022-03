Rychlejší než zvuk, ďábelsky přesná a neexistuje obrana. To je hypersonická střela Kinžal

Technologie hypersonických zbraní je považována za největší pokrok během posledních desetiletí ve vývoji raket. Hypersonickou raketu Ch-47M2 Kinžal Rusko představilo před čtyřmi lety, ale pro NATO je stále záhadou, píše Focus. Ví se jen tolik: Je neuvěřitelně rychlá, smrtelně přesná a zatím se zdá, že neexistuje nic, co by ji mohlo zastavit.

Rakety Kinžal odpalují stíhačky MiF-31. Po shození z nosného letadla následuje krátká fáze bez pohonu. Teprve v bezpečné vzdálenosti od letadla se zažehne raketový motor v zadní části řízené střely. Poté Kinžal stoupá do výšky 18 až 20 kilometrů. Navádění je pravděpodobně pomocí tzv. inerciálního navigačního systému a satelitního navigačního systému GLONASS, který provozuje ruské ministerstvo obrany. Raketa Kinžal je tak rychlá, že dosáhne svého cíle během několika minut. Protivzdušná obrana má sotva čas zareagovat.

USA už léta investují mnoho miliard dolarů do vývoje a výroby hypersonických zbraní, zatím bez úspěchu. Spojené státy pravděpodobně neuvedou své první hypersonické zbraně do provozu dříve než v roce 2023. Portál „Bulgarian Military“ odhadl zpoždění Spojených států vůči Rusku v hypersonických raketových systémech mezi pěti a devíti lety, v závislosti na typu. „Nemáme žádnou obranu, která by mohla zabránit tomu, aby byla taková zbraň použita proti nám,“ připustil generál amerického letectva John Hyten.