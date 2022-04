Rusové se chystají obklíčit Ukrajince u Severodoněcku

Pokud by se ruské jednotky mířící od Izjumu ke Slovjansku a Kramatorsku spojily s jednotkami postupujícími od Doněcku, kde se pokouší opět ovládnout Marjinku, obklíčily by ukrajinské síly hájící Severodoněck a dále Rubižné a Popasnou, kterou se daří obráncům udržet navzdory pokračujícím útokům.

Situace by se mohla změnit po ovládnutí Mariupolu, jehož dobytí sice Vladimir Putin oznámil ve čtvrtek, ale v ocelárnách Azovstal se stále drží na 2000 obránců.

Pokud by Rusové získali kontrolu nad městem, mohli by zahájit útok i z části fronty mezi Mariupolem a Záporožkou oblastí. Tam je však zatím klid. Podle deníku nemá žádná strana války zjevnou výhodu.

Je otázkou, zda se podaří výběžek udržet a jestli by v případě pokusu o obkličovací operaci dostaly ukrajinské oddíly svolení se stáhnout, což by znamenalo, že by past sklapla naprázdno.