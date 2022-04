Rusové by mohli zaútočit z Podněstří, varuje ukrajinská armáda

Ruské síly by mohly k novým útokům na jižní a jihozápadní část Ukrajiny nastoupit ze separatistické republiky Podněstří. Na letišti v městě Tiraspol, které je považováno za hlavní město Podněstří, probíhají přípravy na příjem letadel, varoval ve středu generální štáb ukrajinské armády. Rusko by z Podněstří mohlo podporovat útok do oblasti řeky Jižní Bug, tedy na sever od významného ukrajinského přístavu Oděsa.